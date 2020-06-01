Mağarada yetiştiriyor! Sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız

Sivas’a bağlı Olukman köyünde hayvancılık yapan Sözer ailesi asırlar öncesinden, dedelerinden kalan bir geleneği yaşatmaya devam ediyor. Aile alışıla geldiği gibi ahırlarda değil de köy zeminin altında kalan mağaralarda hayvancılık yapıyor. Mağaralarda yetişen hayvanların daha sağlıklı olduğuna ve erken geliştiğine inanan aile üretim dönemi kendileri de koyunları gibi mağarada konaklıyor.

KIŞIN SICAK, YAZIN SERİN

Dedeleri gibi kendisine mağarada hayvancılık yapan Mehmet Sözer, Yaz-Kış hayvanları mağarada beslediklerini belirtip, “Dedemler, babamlar burada hayvancılık yapmış. Ben ve kardeşimde yaklaşık 20 yıldır bu mağarada hayvancılığı sürdürüyoruz. Mağara Kış aylarında sıcak oluyor. Yaz aylarında ise serin oluyor. Özellikle kuzuların Yaz aylarında serin ortamlarda bulunması gerekir. Kış aylarında ise sıcaklık, koyunların ahırlarda yetişen koyunlara göre daha erken doğum yapmalarına neden oluyor. Koç katımı normalde 10.ayda başlar. Ancak biz koç katımını 9. ayda yaptık. Sıkıntı yaşamadık. Çünkü mağaranın sunduğu doğan imkanlar buna müsait. Hayvanlarımızı şimdiden kırkmaya da başladık. Mağaralar hayvanlar için çok daha sağlıklı” dedi.