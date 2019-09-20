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Mağaradan gelen lezzet

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:52 | Son Güncelleme

Siirt’te vatandaşlar, yazın ürettikleri peynir, turşu, konserve, tereyağı gibi ürünlerin bozulmaması için doğal soğuk hava deposu olarak kullandıkları mağaralarda muhafaza ediyor.Siirt’in Kurtalan ilçesi Kayabağlar köyünde yaşayan vatandaşlar, asırlardır süren geleneği devam ettiriyor.

Mağaradan gelen lezzet

Siirt’te vatandaşlar, yazın ürettikleri peynir, turşu, konserve, tereyağı gibi ürünlerin bozulmaması için doğal soğuk hava deposu olarak kullandıkları mağaralarda muhafaza ediyor.
Siirt’in Kurtalan ilçesi Kayabağlar köyünde yaşayan vatandaşlar, asırlardır süren geleneği devam ettiriyor. Kış aylarında tüketmek için hazırladıkları peynir, turşu, konserve, tereyağı gibi ürünlerin bozulmasını önlemek isteyen vatandaşlar, bu ürünleri mağarada muhafaza altına alıyor. Mağaraların, peynir, turşu, konserve, tereyağı gibi ürünlerin tat ve lezzetini koruduğunu belirten yöre halkından Fikret Toktanış, yiyecekleri mağarada muhafaza etme geleneğinin devam ettiğini dile getirdi. Toktanış, "Asırlardır bu geleneği burada sürdürüyoruz. Eskiden buzdolabı olmadığı zamanlarda teknolojinin gelişmediği zamanlarda dedelerimiz ve büyüklerimiz bu uygulamayı yapıyordu. Bu gelenek haline geldi. Günümüze kadar kendi peynirlerimizi, ayranlarımızı, turşularımızı kışlık olan bütün ihtiyaçlarımızı gelip bu mağarada muhafaza ediyoruz. Bu mağarada saklanan bütün peynirlerimiz, konservelerimiz ayrı bir tat, lezzet, hoşluk veriyor yemeklerimize. Bütün köydeki komşularımız gelip kışlık ihtiyaçlarını bu mağarada sağlıyor. Soğuk hava depolarına da ayrı bir ücret ödemiyoruz” dedi.

"Köylüler eski geleneği devam ettiriyor"
Köy halkının soğuk hava depoları olmasına rağmen mağaraları tercih ettiğini belirten vatandaşlardan Muhsin Polat, mağarada doğal ortamda bırakılan kış ürünlerinden alınan lezzetin hiçbir yerde bulunmadığını söyledi. Polat, "Daha önce bu köyde elektrik yoktu. Köy halkı bütün yoğurdunu, ayranını, peynirini gidip mağaraya bırakıyordu. Elektrik gelmesine rağmen insanlarımız peynirini mağaraya bırakıyorlar" diye konuştu.

Mağaradan gelen lezzet

Mağaradan gelen lezzet

Mağaradan gelen lezzet

Mağaradan gelen lezzet

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