HABER

Mağaralarda PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 09:02 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde, Kırmızı Yayla bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK’lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 mağara kullanılmaz hale getirilirken, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

Mağaralarda PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi

Sekvan KÜDEN/ULUDERE,(Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde, Kırmızı Yayla bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK’lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 mağara kullanılmaz hale getirilirken, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.
Uludere İlçesi Göllük Tepe Bölgesi, Kırmızı Yayla mevkisinde Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerince ‘Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2019-8' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama çalışmaları kapsamında 2 mağara ve PKK'lı teröristlerin geçmiş dönemlerde kullandığı çok sayıda mühimmat tespit edildi.
Bulunan mağaralarda güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, havan (namlu, çatal ayak ve sehpası), 11 savunma el bombası, 10 roketatar sevk fişeği, topuk mayını, 2000 Kalaşnikof mühimmatı, 500 bixi mühimmatı, 400’lük mayın, G3 şarjör, Kalaşnikof şarjörü, Kanas şarjörü, taarruz tipi el bombası, şemsiye, 2 serum ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı mağaralar kullanılamaz hale getirilirken, silah ve mühimmat ise Tugay Komutanlığı'na götürüldü. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Mağaralarda PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildiMağaralarda PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildiMağaralarda PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Oğlunun vurduğu kadın ağır yaralandıOğlunun vurduğu kadın ağır yaralandı
Nehre atladığı iddia edilen gencin cesedi bulunduNehre atladığı iddia edilen gencin cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.