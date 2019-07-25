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Mağaralarda PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 10:08 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde, Kırmızı Yayla bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK’lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 mağara kullanılmaz hale getirilirken, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

Sekvan KÜDEN/ULUDERE,(Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde, Kırmızı Yayla bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK’lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 mağara kullanılmaz hale getirilirken, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi. Uludere İlçesi Göllük Tepe Bölgesi, Kırmızı Yayla mevkisinde Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerince ‘Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2019-8' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama çalışmaları kapsamında 2 mağara ve PKK'lı teröristlerin geçmiş dönemlerde kullandığı çok sayıda mühimmat tespit edildi. Bulunan mağaralarda güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, havan (namlu, çatal ayak ve sehpası), 11 savunma el bombası, 10 roketatar sevk fişeği, topuk mayını, 2000 Kalaşnikof mühimmatı, 500 bixi mühimmatı, 400’lük mayın, G3 şarjör, Kalaşnikof şarjörü, Kanas şarjörü, taarruz tipi el bombası, şemsiye, 2 serum ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı mağaralar kullanılamaz hale getirilirken, silah ve mühimmat ise Tugay Komutanlığı'na götürüldü. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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