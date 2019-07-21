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Mağaralarda temizlik yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 14:38 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesinden gönüllü öğrenciler, Subatan Düdeni'ndeki mağaralarda temizlik çalışması gerçekleştirdi

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü gönüllüleri, Subatan Düdeni'ndeki mağaralarda temizlik çalışması yaptı.

Üniversite öğrencileri Oktay Balaban, Ümit Günhan ve Kadir İmal, İzmir'in Ödemiş ilçesinin içme suyunun da sağlandığı düdende 228 metreye kadar inerek, mağaralarda 9 gün temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Öğrencilerden Balaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Subatan ve Ayvacık düdenlerini araştırdıklarını belirterek, "Yıllardır burada karşılaştığımız dramatik tabloyu gün yüzüne çıkarmak istedik. Buradaki birtakım fidanlıkların ve tarım işletmelerinin kullandığı plastik atığın doğal yollarla buraya taşınması, mağaranın kirlenmesine sebep oluyor." dedi.

Mağaradan çıkan çöplerin içme suyuna karışmasının insan sağlığını tehdit edeceğini anlatan Balaban, "Temizlik çalışması sonucu en çok tarım ilaç kutuları, sıvı gübre kutuları, naylon saksılar, çuvallar çıkardık, sulama hortumu bile çıkardık. Genel olarak tarım malzemeleri çıkıyor. Bunların da suya karışması gerçekten düşündürücü." diye konuştu.

Ümit Günhan ve Kadir İmal ise mağaraların kirlenmesi konusunda duyarlı olunmasını istedi.

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