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Mağarayı ziyarete giderken kaza: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 20:23 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Taşkuyu Mağarası'nı ziyaret etmek üzere yola çıkanların içinde bulunduğu minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Taşkuyu Mağarası'nı ziyaret etmek üzere yola çıkanların içinde bulunduğu minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Tarsus'taki Taşkuyu Mağarası yakınlarında meydana geldi. Mağarayı gezmeye gidenlerin içinde bulunduğu, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 SF 197 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 10 kişi, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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