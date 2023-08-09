MAGARSUS DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI: BluTV'nin yeni dizisi Magarsus konusu ne, oyuncuları kimler?

Magarsus'un konusu ve oyuncuları dizi için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut'un üstlenip senaryosunu Mustafa Yürüktümen ile kaleme aldığı Magarsus gündem oldu. İşte, Magarsus dizisinin konusu ve oyuncuları...

MAGARSUS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Magarsus dizisinin konusu:

"Dört tarafı narenciye bahçeleriyle sarılı, sırtını Magarsus Antik Kenti’ne yaslamış olan bir sahil ilçesi Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hem birbirleri ile hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen diğer dış güçlerle olan mücadelesini ekrana taşıyor."

MAGARSUS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Magarsus dizisinin oyuncu kadrosunda Ercan Kesal, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Burcu Gölgedar, Cem Bender, Sümeyye Aydoğan, Uğur Uzunel ve Menderes Samancılar yer alıyor.

MAGARSUS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ TARİHTE?

Magarsus dizisi 10 Ağustos 2023 Perşembe günü BluTV'de yayınlanacak.

