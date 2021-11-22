Mağaza açılışında indirim izdihamı! Polis müdahale etti

Bolu'daki bir açılışta fiyatlarda indirim yapıldığını duyan vatandaşlar, mağazada izdiham yarattı. Fiyatları yarı yarıya aşağıya çekildiği mağazaya akın eden vatandaşlar, açılış öncesi sokakta dakikalarca sıra bekledi. Kapıların açılmasıyla da izdiham başladı.

DEVREYE POLİSLER GİRDİ

İçeride adım atacak yer kalmaması üzerine çalışanların kapıları kapatmak zorunda kaldığı anlarda, mağazadaki ürünler de kırıldı. Bunun üzerine devreye polis girdi.

Müşteriler dışarı çıkarıldığı açılışta, işyerinin kepenkleri yeniden indirildi.

DHA

