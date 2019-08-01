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"Mağaza açılışları istihdamı büyüttü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 13:44 | Son Güncelleme

TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu: - "Mağaza açılışları yüzde 10 artış gösterip, istihdamı yüzde 3 büyütürken özellikle gıda dışı perakendede metrekare başına cirolar enflasyonu yakalayamadı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, enflasyondan arındırılmış sektör büyümesinin yüzde 6, gıdanın yüzde 7 ve gıda dışının yüzde 1 büyüme gösterdiğini belirterek, "Mağaza açılışları yüzde 10 artış gösterip, istihdamı yüzde 3 büyütürken özellikle gıda dışı perakendede metrekare başına cirolar enflasyonu yakalayamadı." ifadesini kullandı.

Özpamukçu, TAMPF ile Nielsen tarafından hazırlanan "TAMPF-Nielsen Perakende Endeksi" yarı yıl sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyondan arındırılmış sektör büyümesinin yüzde 6, gıdanın yüzde 7 ve gıda dışının yüzde 1 büyüme gösterdiğini aktaran Özpamukçu, "Mağaza açılışları yüzde 10 artış gösterip, istihdamı yüzde 3 büyütürken özellikle gıda dışı perakendede metrekare başına cirolar enflasyonu yakalayamadı. Önümüzdeki dönem enflasyonda beklenen iyileşmeyle birlikte, metrekare başına büyümenin de enflasyon artışını geçmesini bekliyoruz." bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Önder Özpamukçu TAMPF

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