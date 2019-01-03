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Mağaza çalışanı kadına cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 17:40 | Son Güncelleme

SAMSUN'da alışveriş merkezinde mağaza çalışanı S.Ç.'ye (30) cinsel saldırıda bulunup yaraladığı öne sürülen Mehmet Çiftçi (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Olay, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi.

Mağaza çalışanı kadına cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da alışveriş merkezinde mağaza çalışanı S.Ç.'ye (30) cinsel saldırıda bulunup yaraladığı öne sürülen Mehmet Çiftçi (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezine gelen Mehmet Çiftci, iddiaya göre burada bir giyim mağazasında kadın görevli S.Ç.'ye cinsel saldırıda bulundu. Saldırı karşısında kendini korumak için Çiftçi ile boğuşan kadın yere düşerek yaralandı. Olaya tanıklık eden mağaza personeli de güvenlik görevlilerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine mağazaya gelen güvenlik çalışanları, yakaladıkları şüpheliyi, polis ekiplerine teslim etti.
Gözaltına alınanan şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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