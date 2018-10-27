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Mağaza kabinlerinden hırsızlık şüphelisi kameradan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 09:38 | Son Güncelleme

ADANA'da mağazadan alışveriş yapan iki müşterinin deneme kabinindeki pantolonlarından bin 570 lira çaldığı iddia edilen Ö.T (43) yakalandı.

Mağaza kabinlerinden hırsızlık şüphelisi kameradan yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da mağazadan alışveriş yapan iki müşterinin deneme kabinindeki pantolonlarından bin 570 lira çaldığı iddia edilen Ö.T (43) yakalandı.
Olay, Seyhan ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, mağadan alışveriş yapan müşterilerden M.K.'ye (27) ait pantolonun cebinden bin 420 lira ile U.B.'ye (43) ait pantolonun cebinden 150 lira, nüfus cüzdanı, ehliyet ve kredi kartı bulunan cüzdanı çalındı. Şikayet üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, şüphelinin hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Ö.T olduğunu saptadı. Kısa sürede yakalanan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAF

Mağaza kabinlerinden hırsızlık şüphelisi kameradan yakalandıMağaza kabinlerinden hırsızlık şüphelisi kameradan yakalandı

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