HABER

Mağaza kabinlerinden hırsızlık şüphelisi kameradan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 10:40 | Son Güncelleme

ADANA'da mağazadan alışveriş yapan iki müşterinin deneme kabinindeki pantolonlarından bin 570 lira çaldığı iddia edilen Ö.T (43) yakalandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da mağazadan alışveriş yapan iki müşterinin deneme kabinindeki pantolonlarından bin 570 lira çaldığı iddia edilen Ö.T (43) yakalandı. Olay, Seyhan ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, mağadan alışveriş yapan müşterilerden M.K.'ye (27) ait pantolonun cebinden bin 420 lira ile U.B.'ye (43) ait pantolonun cebinden 150 lira, nüfus cüzdanı, ehliyet ve kredi kartı bulunan cüzdanı çalındı. Şikayet üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, şüphelinin hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Ö.T olduğunu saptadı. Kısa sürede yakalanan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Trafikte 'herkese ders olsun' dedirtecek anlar!Trafikte 'herkese ders olsun' dedirtecek anlar!
Adana Heykel Sempozyumu'nda mermerler şekil almaya başladıAdana Heykel Sempozyumu'nda mermerler şekil almaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis otosundaki iğrenç olayda şoke eden savunma

Polis otosundaki iğrenç olayda şoke eden savunma

Vahşet sonrası korkunç sözler! 'Kızını öldürdüm, git bak'

Vahşet sonrası korkunç sözler! 'Kızını öldürdüm, git bak'

Trafikte 'herkese ders olsun' dedirtecek anlar!

Trafikte 'herkese ders olsun' dedirtecek anlar!

İnternet aşkına paralarını kaptırdı! Hatice Teyze, Esra Erol'un programında herkesi şoke etti!

İnternet aşkına paralarını kaptırdı! Hatice Teyze, Esra Erol'un programında herkesi şoke etti!

Eşi kayıp diye arıyordu, mülteci teknesinde sevgilisiyle yakalandı

Eşi kayıp diye arıyordu, mülteci teknesinde sevgilisiyle yakalandı

Bursalı ünlü iş adamı intihar etti

Bursalı ünlü iş adamı intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.