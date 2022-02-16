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  4. Mağaza ortasında mastürbasyon yapmıştı! Şişli'deki mide bulandıran olayda yeni gelişme

Mağaza ortasında mastürbasyon yapmıştı! Şişli'deki mide bulandıran olayda yeni gelişme

16.02.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de, bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan kadına cinsel tacizde bulunan şüpheli, polis ekiplerinin yüzlerce saat izlediği kamera görüntüleri sonucu yakalanmıştı. Yakalanan E. Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mecidiyeköy'de geçen pazar akşamı, bir mağazanın çocuk reyonunda giysi katlayan satış görevlisi Kübra S.'yi takip ederek mastürbasyon yapan E.Ç., olayın fark edilmesinin ardından mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.

İTİRAF ETTİ

Polisin 74 işyeri ve MOBESE kameralarını takip ederek izini bulduğu E.Ç., evine girerken yakalandı. Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden E.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. E.Ç., mahkemenin ardından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

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(DHA)

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Şişli
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