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Mağaza sahibini dolandırmaya çalışan 2 kadın tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 17:57 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 kadının mağazadan aldıkları kıyafetleri iade etmek bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya çalışması, güvenlik kameralarına kaydedildi.

Mağaza sahibini dolandırmaya çalışan 2 kadın tutuklandı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 kadının mağazadan aldıkları kıyafetleri iade etmek bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya çalışması, güvenlik kameralarına kaydedildi. Polis ekiplerince yakalanan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde mağazaya gelen 2 kadın, yaptıkları alışverişe karşılık 200 TL verip para üstünü aldı. Bir süre sonra aldıkları ürünü iade etmek isteyen kadınlardan biri, mağaza sahibinin verdiği paranın 100 TL'sini elindeki cüzdanın altına saklayarak 100 TL eksik verildiğini söyledi. Kadınların dolandırıcı olduğunu anlayan iş yeri sahibinin olayı polise bildireceğini söylemesi üzerine kadınlar parayı da bırakıp mağazadan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelip, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, L.G. ve F.D.'yi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda yakalayarak emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadınlar tutuklandı.
Kadınların mağaza sahibini dolandırmaya çalışması ise işyerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

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Mağaza sahibini dolandırmaya çalışan 2 kadın tutuklandıMağaza sahibini dolandırmaya çalışan 2 kadın tutuklandıMağaza sahibini dolandırmaya çalışan 2 kadın tutuklandı

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