Mağaza savaş alanına döndü! Yangın tüpüyle püskürtmeye çalıştı: Walmart'ta kaos sosyal medyada viral oldu

ABD'deki bir Walmart mağazasındaki kavga polisleri harekete geçirdi. O anları kayıt altına alan bir kişi ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Salı akşamı meydana geldiği belirtilen olayda öfkeli kalabalığın birbirlerine savaştaymış gibi saldırdığı görülüyor.
Bazı kadınlar birbirlerine küfürler yağdırırken, talan edilen mağazadan sökülen bazı nesneler de havada uçuşuyor.
Kargaşanın en can alıcı anlarından birinde ise yangın tüpünü söken bir kişinin mağazadakileri püskürtmeye çalışması dikkat çekiyor.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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