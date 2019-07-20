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Mağaza yangını 4,5 saatte söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 19:04 | Son Güncelleme

Samsun’da endüstriyel malzeme satılan mağaza ve deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri ve TOMA’ların da müdahalesiyle 4,5 saatlik bir çalışma sonucu söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde endüstriyel temizlik ve ambalaj malzemeleri satışı yapılan bir mağazada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Samsun’da endüstriyel malzeme satılan mağaza ve deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri ve TOMA’ların da müdahalesiyle 4,5 saatlik bir çalışma sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde endüstriyel temizlik ve ambalaj malzemeleri satışı yapılan bir mağazada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede mağaza ve deposunu kapladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Mağazada zaman zaman patlamalar yaşanırken yangın söndürme çalışmasına su tankerleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait 2 adet TOMA da destek verdi.

4,5 saatte söndürüldü
Saat 14.00 sıralarında başlayan yangın 4,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmasında 50 personel görev aldı. Enkaz çalışmaları ise devam ederken, mağazada büyük çapta zararın olduğun öğrenildi.

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