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Mağazada bıçaklı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 23:32 | Son Güncelleme

MALATYA'da, kot mağazasında bilinmeyen bir nedenle arkadaş olan iki müşteri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, kot mağazasında bilinmeyen bir nedenle arkadaş olan iki müşteri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Turfanda Sokak'ta bir kot mağazasına beraber giren N.A., ile Mustafa K., arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, iddiaya göre N.A., yanında bulundurduğu bıçağı arkadaşı olan Mustafa K.'nın göğsüne sapladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Mustafa K., çalışanların ihbarı üzerine gelen ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şüpheli N.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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