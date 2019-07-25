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Mağazada cinsel içerikli hap satışına gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 13:53 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, konfeksiyon ve giyim mağazası sahibi B.A., yurt dışından kaçak yollarla getirdiği bin 38 kutu cinsel içerikli hap ile 250 kutu ilaçla yakalanarak gözaltına alındı.

Mağazada cinsel içerikli hap satışına gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, konfeksiyon ve giyim mağazası sahibi B.A., yurt dışından kaçak yollarla getirdiği bin 38 kutu cinsel içerikli hap ile 250 kutu ilaçla yakalanarak gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak yollarla yurt dışından ilaç getirdiği belirlenen B.A.'yı takibe aldı. Polis, yapılan çalışmalar sonunda B.A.'nın konfeksiyon ve giyim mağazasına baskın düzenledi. Mağazada, bin 38 kutu cinsel içerikli hap ve 250 kutu çeşitli türlerdeki ilaç ele geçirildi. B.A. gözaltına alınarak emniyete götürülürken soruşturma sürdürülüyor.

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