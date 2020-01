Mağazada deneme, internetten satın alma dönemi

DOKUNARAK ALIŞVERİŞİ TERCİH EDİYORUM

İnternetten alışverişi nadiren tercih ettiğini ifade eden vatandaş Vildan Mutlu, "Fiyatlar daha uygun geliyor, görseldeki ürün hoşuma gidiyor. Bazen aynı gördüğüm ürün geliyor bazen de çok alakasız eyler geliyor. Tereddüt ediyorum tabii ki. Tercih edilmesinin sebebi fiyatların uygun olması. İnsanlar şanslarını deniyorlar herhalde. Mağazada gördüğüm ürünü internetten almadım hiç. Yapıyorlarmış öyle de ama ben görerek, dokunarak tercih ediyorum alışveriş yapmayıö dedi.

"O AN ALAMIYORUM, İNTERNETTEN BAKTĞIMDA DAHA UCUZ OLUYOR"

Fiyatı nedeniyle denediği an alamadığı ürünleri internetten daha ucuza bulduğunu söyleyen Vatandaş İlknur Şeker, "Mesela deniyorum, hoşuma gidiyor. O an alamıyorum fiyatı nedeniyle. Sonra internetten baktığımda daha uygun fiyata buluyorum. Ve daha da iyi bir şekilde geliyor hatta. Bununla da karşılaştım. Denenmemiş, daha güzel, daha temiz geliyorö diye konuştu.

"BEDENİNİ DENİYORUM, AYNI ANDA İNTERNETTEN SİPARİŞ VERİYORUM"

Mağazada denediği ürünleri aynı anda internetten sipariş verdiğini dile getiren Ecem Melisa Yakan, "Ben tercih ediyorum. Zaten daha ucuz oluyor. Alacağım ürünün mağazasına gidiyorum önce. Bedenini deniyorum, ayakkabı numarasını deniyorum, aynı anda siparişi internet üzerinden veriyorumö dedi.

Üniversite öğrencisi Murat İlgar ise, "Pantolon alacağım zaman, mağazalarda daha pahalı alıyor ama internet sitelerinde daha ucuz oluyor. Gidip deniyorum aynı modeli. Sonra internetten sipariş veriyorum" şeklinde konuştu.