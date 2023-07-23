Mağazada genç kızı tekme tokat dövdü! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, dün Şevket Sümer Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, S.G., A.Y. isimli genç kız ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., A.Y.'yi darbetti. Genç kızı yere yatırıp, başına defalarca tekme ve yumruk atan S.G., daha sonra mağazadan ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kız, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, S.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Genç kızın darbedildiği anlar, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'de iş yerinde nişanlısını darbeden kişinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bakanlığa bağlı Mersin İl Müdürlüğünün hemen harekete geçerek, Emniyet güçlerinin olaydan haberdar edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadını darbeden şahıs gözaltına alınmış, saldırıya uğrayan kadının ise tedavi süreci hastanede devam etmektedir. Bakanlığımız mağdur kadın ve ailesiyle görüşülerek gerekli psikososyal mesleki çalışmalarıyla mağdurun yanında olacaktır. Bakanlığımız olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olup konuyu yakından takip edecektir."

DHA-AA

