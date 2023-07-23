HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mağazada genç kızı tekme tokat dövdü! Dehşet anları kamerada

Mağazada genç kızı tekme tokat dövdü! Dehşet anları kamerada

23.07.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir giyim mağazasında dehşete düşüren bir darp olayı yaşandı. A.Y. (19) isimli genç kız, S.G. tarafından yere yatırılıp, tekme ve yumruklarla dövüldü. S.G. gözaltına alınırken, saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, dün Şevket Sümer Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, S.G., A.Y. isimli genç kız ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., A.Y.'yi darbetti. Genç kızı yere yatırıp, başına defalarca tekme ve yumruk atan S.G., daha sonra mağazadan ayrıldı.

b41bcada1b414d3efcca26bf21b53af3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kız, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

6913b727b11e5e5ca04e1962cce3fcf7

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, S.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Genç kızın darbedildiği anlar, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

b8ade159823bce1ce9a0cd4ab16b847c

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'de iş yerinde nişanlısını darbeden kişinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bakanlığa bağlı Mersin İl Müdürlüğünün hemen harekete geçerek, Emniyet güçlerinin olaydan haberdar edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadını darbeden şahıs gözaltına alınmış, saldırıya uğrayan kadının ise tedavi süreci hastanede devam etmektedir. Bakanlığımız mağdur kadın ve ailesiyle görüşülerek gerekli psikososyal mesleki çalışmalarıyla mağdurun yanında olacaktır. Bakanlığımız olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olup konuyu yakından takip edecektir."

DHA-AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da güpegündüz maganda dehşetiİstanbul'da güpegündüz maganda dehşeti
Sıcaktan bunalan inekler soluğu orada alıyor: "Günde 2 kez..."Sıcaktan bunalan inekler soluğu orada alıyor: "Günde 2 kez..."
Ege'den, Akdeniz'den kaçıp burayı tercih ediyorlar! 'Doğunun gizli denizi'ne talep yağıyorEge'den, Akdeniz'den kaçıp burayı tercih ediyorlar! 'Doğunun gizli denizi'ne talep yağıyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin darp dayak mağaza

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.