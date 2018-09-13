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Mağazada mide bulandıran görüntü! Eğilip kadının eteğinin altından baktı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.09.2018 11:19 | Son Güncelleme

Çin'de güvenlik kamerasına takılan görüntü iğrenç olayı gözler önüne serdi. Kuyumcuda bulunan takıları inceleyen kadına arkadan yaklaşıp eteğinin altından bakan adam anbean kayda geçti.

Çin'de bir kuyumcuda takılara bakan kadına arkadan yaklaşan şahıs iğrenç görüntülere neden oldu. Mağazada takılara bakıyormuş gibi yaparak fırsat kollayan şahıs arkasında bulunan kadının eteğinin altından baktı. Arkası dönük halde olanlardan habersiz takılara bakan kadın, şahsın iğrenç tacizine maruz kaldı.

Kadının eteğinin altından baktıktan sonra tekrar takılara yönelen şahıs, bir kez daha geri dönerek kadının eteğinin altından baktı. O sırada oradan geçen diğer müşteriler şahsın bu hareketine tanık oldu. Ancak herhangi bir şey yapmayan bu kişilerin bakışları arasında, şahıs oradan uzaklaştı. Görüntülerde görülene göre olan biteni anlamaya çalışan talihsiz kadın da etrafına bakmakla yetiniyor.

Şahsın yaptığı bu iğrenç davranış kameralar tarafından kayda geçti. Olay sonrasında sosyal medyada paylaşılan bu görüntü çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
çin Etek Altı Sapık taciz kuyumcu

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