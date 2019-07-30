Mağazadaki kabinde genç kızı görüntülemeye çalışan şahıs yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir mağazanın kabininde elbise deneyen 19 yaşındaki genç kızı kabin altından soktuğu cep telefonu ile görüntülemek isteyen şahıs gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz gün Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. (19) isimli genç kız, reyondan aldığı kıyafeti denemek için soyunma kabinine girdi. Üzerini değiştireceği esnada, kabinin altından cep telefonuyla bir şahsın kendisini görüntülendiğini fark etti. Genç kızın tepkisi üzerine fark edildiğini anlayan şahıs, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Genç kız kabinden hemen çıkarak durumu mağaza yetkililerine bildirdi.

Mağaza yetkileri, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Mağaza ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, genç kızı görüntülemeye çalışan şahsın T.E.(19) olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonda T.E. bugün yakalanarak gözaltına alındı. Saraybahçe Polis Merkezi’ne götürülen şahıs işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

