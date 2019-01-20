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MAĞAZADAKİ MÜŞTERİNİN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 12:25 | Son Güncelleme

Avcılar’da bir mağazaya müşteri gibi gelen iki kadın, alışveriş yapan bir kadının cebinden kısa süre önce satın aldığı cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Avcılar’da bir mağazaya müşteri gibi gelen iki kadın, alışveriş yapan bir kadının cebinden kısa süre önce satın aldığı cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi’ndeki Marmara Caddesi’nde bulunan bir mağazada meydana geldi. Bir şirkette yönetici asistanı olan Pınar Yılmaz, yakını Gamze Yazgı ile birlikte alışveriş yapmak üzere mağazaya geldi. Müşterilerin yoğun olduğu işyerinde iki kadın, raf ve askıdaki ürünleri inceleyen Pınar Yılmaz’ı takip ederken, cep telefonunu montunun cebine koyduğunu görünce harekete geçti. Kadınlardan biri Yılmaz’ın cebindeki telefonu çekip alırken hemen yanında bulunan arkadaşına verdi. İki kadın ellerindeki giysiyi hemen bir kenara bırakarak uzaklaştı.
Bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını gören Pınar Yılmaz, durumu mağaza görevlilerine bildirdi. Görüntülerin incelenmesi sonucu iki kadından birinin elde taşınan monttaki telefonu çaldığı ve arkadaşına verdiği görülünce polise haber verildi. Sevk edilen polisler, görüntülerin kopyasını alarak iki kadının kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı.
Cep telefonu çalınan Pınar Yılmaz, "Telefonu kısa süre önce almıştım. Daha ödenmesi gereken 1 yıllık taksitlerim var. Telefonu çalan kullanamayacak. Gönderdiğim mail sayesinde bloke olacak. Vicdanı varsa en kısa sürede teslim etsin. Unutmasın ki, bu dünyanın bir de öbür dünyası varö dedi. Gamze Yazgı da, "Kaşla göz arasında çalıp gitmişlerö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Cep telefonu çalınan Pınar Yılmaz ile yanındaki Gamze Yazgı hırsızlığı anlatırken
-Mağazadaki güvenlik kameraları
-Hırsızlık anları (Cep telefonunu çalan kadın kareli montlu ve telefonu verdiği yanındaki kadın)

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