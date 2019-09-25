HABER

Mağazadaki "yankesicilik" güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

Samsun'da bir mağazada alışveriş yapan kadının cüzdanının çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde mağazada alışveriş yapan kadının cüzdanının "yankesicilik" yöntemiyle çalınma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kale Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir mağazada 14 Ağustos'ta alışveriş yapan S.A, ödeme yapmak için kasaya gittiğinde sırt çantasının açık olduğunu fark etti.

Çantasının içindeki cüzdanda 165 liranın olmadığını gören S.A, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerinde yaptığı incelemede, bir kadın şüphelinin S.A'yı takibe alıp merdivenlerden çıktığı sırada sırt çantasından cüzdanı aldığını belirledi.

Cüzdandaki paraları aldığı tespit edilen şüpheli, alışveriş yapıyormuş gibi davranarak cüzdanı tekrar çantanın içine bıraktı.

Bir süre mağazada dolaşan şüphelinin daha sonra iş yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı
Caretta caretta önlemleri, kum zambağına yaradıCaretta caretta önlemleri, kum zambağına yaradı
200 bin liralık Kangal yavruları için randevu alıyorlar200 bin liralık Kangal yavruları için randevu alıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güvenlik kameraları ilkadım Samsun Yankesicilik

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 21 Eylül'de yeni operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni operasyon başlatıldı

İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı

İstanbul'da dehşet anları!

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika! Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon! Aralarında polisler de var

Tutuklandılar! Aralarında polisler de var

İzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı

İzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.