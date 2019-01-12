HABER

Mağazadan giysi çaldı, çıkışta yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 15:44 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de A.A., bir giyim mağazasından çaldığı ürünlerle dışarı çıktığı sırada polis tarafından yakalandı.

Mağazadan giysi çaldı, çıkışta yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de A.A., bir giyim mağazasından çaldığı ürünlerle dışarı çıktığı sırada polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir giyim mağazasından giysi çalan A.A.'yı, iş yeri çıkışında yakaladı. A.A.'nın mağazaya yakınına park ettiği otomobilinde yapılan aramada ise başka mağazalara ait 12 bin lira değerinde çalıntı ürün bulundu. Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBu fotoğraf kesmez bizi!'Bu fotoğraf kesmez bizi!'
Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğuPatenci gençlerin tehlikeli yolculuğu
Bakan Ersoy: Yılın başında erken rezervasyonda yüzde 123 artış kaydedildiBakan Ersoy: Yılın başında erken rezervasyonda yüzde 123 artış kaydedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

İzmir'de rekor yağış! Trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın cinsel ilişki için bana baskı yaptı!

Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın bana baskı yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.