Mağazadan kıyafet çalan 2 kadın yakalandı

Adıyaman’da bir mağazaya girerek bin 500 TL değerinde kıyafet çalan 2 kadın polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesinde bulunan bir mağazaya giren D.Ç., ile M.Ç. isimli iki kadın, iş yeri içerisinde ünlü markalara ait yaklaşık bin 500 TL değerinde kıyafet alarak kendileri ile getirdikleri poşetlerin içerisine koydu. Durumu fark eden iş yeri çalışanları hırsızlık yapan kadınlara bir şey söylemende durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, her iki kadını mağazadan çıkacakları esnada yakaladı. Burada gözaltına alınan her iki kadın sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

