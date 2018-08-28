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Mağazadan şort ve çanta çalarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 17:35 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bir mağazadan şort ve çanta çaldığı iddia edilen M.I.Ç.

Mağazadan şort ve çanta çalarken yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bir mağazadan şort ve çanta çaldığı iddia edilen M.I.Ç. (18) isimli kız, gözaltına alındı. Şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Canik ilçesi Yenimahalle'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, M.I.Ç. girdiği bir giyim mağazasından çanta ve şort çalıp çantasına koydu. M.I.Ç., 200 lira değerindeki iki ürünle mağazadan çıkmak isterken, alarm sistemi sinyal verdi ve çalışanlar duruma müdahale etti. M.I.Ç., çaldığı iki ürünü çantasından çıkarıp geri verirken görevliler de polise ihbarda bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.I.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mağazadan şort ve çanta çalarken yakalandıMağazadan şort ve çanta çalarken yakalandıMağazadan şort ve çanta çalarken yakalandı

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