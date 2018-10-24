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Mağazadan televizyon çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 09:12 | Son Güncelleme

ADANA'da elektronik mağazasından televizyon çalan Suriyeli Raşit Hamdo H.

Mağazadan televizyon çaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da elektronik mağazasından televizyon çalan Suriyeli Raşit Hamdo H. (19), polis tarafından yakalandı.
Olay, Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Raşit Hamdo H. bir elektronik mağazasına girip, kutu içerisinde bulunan 897 lira olan televizyonun alarmını kırıp çaldı. İşyeri çalışanları hırsızlığı fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin çaldığı televizyonu başka bir işyerinde sattığını tespit etti. Kimliği saptanan şüpheli, kısa sürede yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Raşit Hamdo H., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mağazadan televizyon çaldı

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