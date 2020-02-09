Mağazalar kapılarını sokak köpeklerine açtı

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte sokaktaki sahipsiz hayvanlar yiyecek ve barınabilecekleri sıcak yer arayışına girerken, Avcılar'daki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ndeki mağazaların yönetici veya sahipleri de buna kayıtsız kalmadı. Mağazalarda klimaların önüne uzanan sokak köpekleri görenlerin dikkatini çekiyor. Sokak köpeklerini görenler de onları rahatsız etmemeye çalışıyor.

Özellikle çocuklu müşteriler sevimli dostlarla yakından ilgilenirken, mağazaların hemen dışında su ve mama da bırakılıyor. Çalışanların 'Sadık', 'Sütlaç', 'Hırçın' gibi isimler taktıkları köpekler mağazalar kapandıklarında yeniden soğuk sokaklara dönmek zorunda kalıyor.

Kaynak: İHA



