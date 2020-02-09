HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mağazalar kapılarını sokak köpeklerine açtı

Mağazalar kapılarını sokak köpeklerine açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 11:51 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'daki mağaza sahiplerinin bir bölümü havaların soğuması üzerine kapılarını sokak köpeklerine açtı.

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte sokaktaki sahipsiz hayvanlar yiyecek ve barınabilecekleri sıcak yer arayışına girerken, Avcılar'daki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ndeki mağazaların yönetici veya sahipleri de buna kayıtsız kalmadı. Mağazalarda klimaların önüne uzanan sokak köpekleri görenlerin dikkatini çekiyor. Sokak köpeklerini görenler de onları rahatsız etmemeye çalışıyor.

Özellikle çocuklu müşteriler sevimli dostlarla yakından ilgilenirken, mağazaların hemen dışında su ve mama da bırakılıyor. Çalışanların 'Sadık', 'Sütlaç', 'Hırçın' gibi isimler taktıkları köpekler mağazalar kapandıklarında yeniden soğuk sokaklara dönmek zorunda kalıyor.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNERTamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandıTamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Tozlu gazete sayfaları erişime açıldıTozlu gazete sayfaları erişime açıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avcılar sokak köpekleri

En Çok Okunan Haberler

Bomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdi

Bomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdi

Çığlık çığlığa kaçıştılar! Korku dolu anlar kamerada

Çığlık çığlığa kaçıştılar! Korku dolu anlar kamerada

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

Semih Özsoy'dan maç sonrası şok açıklamalar

Semih Özsoy'dan maç sonrası şok açıklamalar

Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'yi bulacak

Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'yi bulacak

İzmir'de evlat vahşeti! Evi kan gölüne çevirdi

İzmir'de evlat vahşeti! Evi kan gölüne çevirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Kan donduran olay! 14 yaşında doğum yapan kız...

Kan donduran olay! 14 yaşında doğum yapan kız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti yola çıktı

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti yola çıktı

55 yerel ve ulusal gazete arşivi erişime açıldı

Tozlu gazete sayfaları erişime açıldı

Van'da yarın (10 Şubat Pazartesi) okullar tatil mi? Van Valiliği açıkladı

Van'da yarın okullar tatil!

Kocaeli'de bir hastadan 199 tane taş çıkartıldı

Tam 199 tane! Nohut büyüklüğünde

Adana'da kendisini terk eden sevgilisinin arabasını yaktı

Üzerine benzin döküp yaktı, 'pişmanım' dedi

Yargıtay'dan öğrencisini döven öğretmen ile ilgili karar!

Evde ödevini unutan öğrencisini dövmüştü! Emsal karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.