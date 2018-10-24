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Mağazalarda kadınların çantalarından para çalan cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 16:03 | Son Güncelleme

İZMİT'te, mağazalarda alışveriş yapan kadınların çantalarından para çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan cezaevi firarisi Y.Ö.

Mağazalarda kadınların çantalarından para çalan cezaevi firarisi yakalandı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, mağazalarda alışveriş yapan kadınların çantalarından para çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan cezaevi firarisi Y.Ö. (26), polisin takibi sonucu yakalandı.
Kent merkezindeki mağazalarda 3 kadının çantasından toplam 680 TL, bebek arabasına asılı çantadan ise yaklaşık 30 bin lira değerinde 4 bilezik çalındı. Mağdurların şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, Y.Ö.'nün, alışveriş yapan kadınların arkasından yaklaşarak, çantalarının fermuarını açıp, içindeki cüzdanı çaldığı, alışveriş yapan kadınlardan birinin yere bıraktığı çantadan parayı çaldığı, bebek arabasına asılı çantadan da altın bilezikleri çaldığı görüldü. 43 suçtan kaydı bulunan, 4 ay önce Sivas'taki cezaevinden firar eden, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 6 bin liralık para cezası bulunan Y.Ö., polisin takibi sonucu İzmit Turan Güneş Caddesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Y.Ö., emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Mağazalarda kadınların çantalarından para çalan cezaevi firarisi yakalandıMağazalarda kadınların çantalarından para çalan cezaevi firarisi yakalandıMağazalarda kadınların çantalarından para çalan cezaevi firarisi yakalandıMağazalarda kadınların çantalarından para çalan cezaevi firarisi yakalandı

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