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Mağazalardan 4 bin TL değerinde ürünü alarmlarını sökerek çalan şahıslar yakalandı

16.12.2020 23:10 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde girdikleri bir AVM’deki mağazalardan alarmlarını sökerek 4 bin TL değerinde ürün çalan 6 kişi gözaltına alındı.Olay 8 Aralık tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde girdikleri bir AVM’deki mağazalardan alarmlarını sökerek 4 bin TL değerinde ürün çalan 6 kişi gözaltına alındı.
Olay 8 Aralık tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, girdikleri alışveriş merkezindeki mağazalarda alarmlarını sökerek 4 bin TL değerinde ürün çalan şahıslar kayıplara karıştı. Art arda gelen şikayetler sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlatan ekipler, ürünleri çalan şahısların E.K., H.İ., Y.Y., E.B., Y.Y. ve F.C.K. olduğu belirlendi. Ayrıca, şahısların farklı alışveriş merkezlerinden aynı yöntemle vurgun yaptıkları tespit edildi.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüphelilerin 5’i de yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıslardan E.K.’nin hırsızlıktan 6, H.İ.’nin hırsızlıktan 6, Y.Y.’nin hırsızlıktan 3 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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