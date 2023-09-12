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  4. Mağazalardan on binlerce liralık bebek ürünü çaldılar! Kameralara böyle yakalandılar

Mağazalardan on binlerce liralık bebek ürünü çaldılar! Kameralara böyle yakalandılar

12.09.2023 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli ve Yalova'da bebek mağazalarından on binlerce liralık eşya çalan çete suçüstü yakalandı. Mağazalara dadanan kadınların hırsızlık yaparken tanınmamak için güneş gözlükleri taktıkları da dikkat çekti.

Mağazalardan on binlerce liralık bebek ürünü çaldılar! Kameralara böyle yakalandılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 31 Ağustos tarihinde alışveriş bahanesiyle bir iş yerine giren 4 kadın, 38 bin 800 TL değerinde bebek ürünü çaldı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, polise şikayette bulundu. Polis ekiplerinin güvenlik kamerasında yaptığı eşkal teşhisinden sonra çalışma başlatıldı.

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YALOVA'DAKİ MAĞAZAN DA ÇALMIŞLAR

Konuya ilişkin yapılan araştırmalarda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen H.Ç., F.Ç., E.Ç. ve B.K. Yalova yapılan operasyon neticesinde suçüstü yakalandı.

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Kadınların aracından yapılan aramada Yalova'dan da 17 bin TL değerinde bebek malzemesi çaldıkları tespit edildi.

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Gözaltına alınan H.Ç., F.Ç., E.Ç. ve B.K. isimli kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hırsızlık çetesinin tanınmamak için güneş gözlüğü taktığı da güvenlik kamerasından görüldü. Ancak kadınların tanınmama çabası işe yaramadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Yalova hırsızlık

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