Mağazalardan on binlerce liralık bebek ürünü çaldılar! Kameralara böyle yakalandılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 31 Ağustos tarihinde alışveriş bahanesiyle bir iş yerine giren 4 kadın, 38 bin 800 TL değerinde bebek ürünü çaldı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, polise şikayette bulundu. Polis ekiplerinin güvenlik kamerasında yaptığı eşkal teşhisinden sonra çalışma başlatıldı.

YALOVA'DAKİ MAĞAZAN DA ÇALMIŞLAR

Konuya ilişkin yapılan araştırmalarda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen H.Ç., F.Ç., E.Ç. ve B.K. Yalova yapılan operasyon neticesinde suçüstü yakalandı.



Kadınların aracından yapılan aramada Yalova'dan da 17 bin TL değerinde bebek malzemesi çaldıkları tespit edildi.



Gözaltına alınan H.Ç., F.Ç., E.Ç. ve B.K. isimli kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık çetesinin tanınmamak için güneş gözlüğü taktığı da güvenlik kamerasından görüldü. Ancak kadınların tanınmama çabası işe yaramadı. (İHA)

