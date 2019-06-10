Mağazanın dekor duvarına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, mağazanın dekor duvarına sıkışan yavru kediyi itfaiye görevlileri kurtardı.

Lüleburgaz'ın Fatih Caddesi üzerindeki mağazanın dekor duvarı içinden gelen kedi sesini duyanlar, çalışanlara haber verdi. Mağaza çalışanları ve çevredekiler, kediyi sıkıştırdığı yerden çıkarmak için uğraştı; ancak başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, dekor duvarını demir kesme makinesiyle keserek, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kedi, Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

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