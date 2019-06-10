HABER

Mağazanın dekor duvarına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:31 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, mağazanın dekor duvarına sıkışan yavru kediyi itfaiye görevlileri kurtardı.

Mağazanın dekor duvarına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, mağazanın dekor duvarına sıkışan yavru kediyi itfaiye görevlileri kurtardı.
Lüleburgaz'ın Fatih Caddesi üzerindeki mağazanın dekor duvarı içinden gelen kedi sesini duyanlar, çalışanlara haber verdi. Mağaza çalışanları ve çevredekiler, kediyi sıkıştırdığı yerden çıkarmak için uğraştı; ancak başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, dekor duvarını demir kesme makinesiyle keserek, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kedi, Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Mağazanın dekor duvarına sıkışan kediyi itfaiye kurtardıMağazanın dekor duvarına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

PARTNER Kendilerinden geçtiler! Gençlerin çılgın eğlencesi Kendilerinden geçtiler! Gençlerin çılgın eğlencesi
Batman'da yıldırım düştü; 600 dönümde ekili buğday yandıBatman'da yıldırım düştü; 600 dönümde ekili buğday yandı
Bakan Akar, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile bir araya geldiBakan Akar, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili yeni gelişme

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili yeni gelişme

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Sokak ortasında bıçaklayıp dövdüler 'tecavüzcü' deyip kaçtılar!

Sokak ortasında bıçaklayıp dövdüler 'tecavüzcü' deyip kaçtılar!

67 yıl sonra fark edildi! Manisa'daki caminin kıblesi yanlış yöndeymiş...

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

İstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdi

İstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdi

Bu ev 360 derece dönüyor!

Bu ev 360 derece dönüyor!

Bakanlıktan Pençe Harekâtı açıklaması: Hedefler vuruldu

Bakanlıktan uyurdu: Hedefler vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.