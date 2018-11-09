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Mağazanın önündeki ses sistemini çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 16:21 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iki kişi bir iş yerinin önünde bulunan yaklaşık 2 bin 500 TL değerindeki ses sistemini çalarken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iki kişi bir iş yerinin önünde bulunan yaklaşık 2 bin 500 TL değerindeki ses sistemini çalarken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün akşam saatlerinde, Gebze Hacıhalil Mahallesi Yazı Caddesi üzerinde bulunan perde ve ev eşyaları mağazasında meydana geldi. Gebze'nin işlek caddelerinden birinde bulunan cadde de önce müzik setinin fişini çeken kişi daha sonra tezgahta bulunan cihazı çaldı. İş yeri sahibi Fatih Malkoç güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde 2 kişinin müzik setini çaldığını görerek, şikayetçi oldu. Güvenlik kameraları incelenerek, soruşturma başlatıldı. İş yeri sahibi Fatih Malkoç, Müzik sisteminin olmadığını fark ettik. Acaba birisi şaka mı yapıyor dedik. Kameraları incelediğimizde 2 tane genç hırsızın ses sistemini götürdüğünü fark ettik. Caddenin en işlek ve mağazada çalışan ve müşterilerin olduğu saatte oldu. Sokak kalabalık olduğu halde götürdüler. Hırsızlar çok rahat davranıyorlar. Kendi aralarında şakalaşıyorlar. Sanki mağazadan satın almış gibi sakin bir şekilde ses sistemini alıp götürdüler. dedi.

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