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Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti

31.03.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir mağazaya giren Şenol Ü., reyondan aldığı bıçakla bileklerini kesti. Hastaneye kaldırılan Şenol Ü., tedaviye alındı.

Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti

Olay, akşam saatlerinde Güney Mahallesi, Tuğrul Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

REYONDAN ALDIĞI BIÇAKLA KESTİ

Mağazaya giren Şenol Ü., iddiaya göre reyondan aldığı bıçakla bileklerini kesti. Kanlar içerisinde kalan Şenol Ü.’yü gören mağaza çalışanları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şenol Ü., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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İntihar Kocaeli
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