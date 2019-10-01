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Mağazaya giren geyik kıyafetlerin arasında sıkışıp kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 22:23 | Son Güncelleme

İtalyan Alpleri'ndeki turistik Cortina D'Ampezzo beldesinde mağazada mahsur kalan geyik, sakinleştirici ilaçla yatıştırıldıktan sonra doğaya salındı

ROMA (AA) - İtalya'nın Alpler bölgesinde bir mağazaya giren geyik, sıkıştığı kıyafetler arasından kurtarıldı.

İtalyan Alpleri'ndeki turistik Cortina D'Ampezzo beldesinin belediye başkanı Gianpaolo Ghedina, satış görevlisi mağaza dışında bulunduğu sırada 4 ya da 5 yaşında olduğu tahmin edilen geyiğin dükkana girdiğini söyledi.

Ghedina, kıyafetlerin arasında mahsur kalan geyiğin kurtarılması için mağazanın bulunduğu işlek caddenin birkaç saat boyunca trafiğe kapatıldığını, geyiğin sakinleştirici ilaçla yatıştırıldıktan sonra doğaya salındığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cortina D'Ampezzo geyik İtalya

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