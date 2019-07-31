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Mağazaya kaçak ilaç operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Kayseri'de işlettiği giyim mağazasında cinsel uyarıcı kaçak ilaç sattığı öne sürülen kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir giyim mağazasında cinsel uyarıcı hap sattığı iddia edilen iş yeri sahibi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir giyim mağazasında yurt dışından kaçak yolla getirilen cinsel uyarıcı ilaç ve halk sağlığını bozan ürünler satıldığını belirledi.

Polis, mağazaya düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi M.A'yı gözaltına aldı.

Mağazada yapılan aramada, 3 bin adet cinsel uyarıcı hap ve 260 kutu tıbbi içerikli ürün ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel uyarıcı kaçak ilaç gözaltı tıbbi içerikli ürün

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