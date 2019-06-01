Magazin dünyasına damga vuran ihanetler!

İşte gönlüne söz geçiremeyip, eşlerini aldatan ünlü isimler...

Ünlü aldatma skandalları!

Bir gece gazeteciler Kaya Çilingiroğlu'na "Ferrari'niz hayırlı olsun" der. Kaya Çilingiroğlu ise yanlış anlayıp, "Siz Feraye'yi nereden biliyorsunuz?" diye cevap verir.

Ve o an Kaya Çilingiroğlu'nun eşi Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldattığı ortaya çıkar.

Hülya Avşar hemen boşanır. Kaya Çilingiroğlu Feraye ile evlenir. Ama onların evliliği de fazla uzun sürmez.

Çocuklar Duymasın dizisiyle ünlenen Tamer Karadağlı 2003'te kızının annesi Arzu Balkan ile evliyken Deniz Akkaya ile arasında aşk dedikodusu çıkmıştı.

Yataklı trenle İstanbul'dan Ankara'ya gitmeleri çok konuşulmuştu.

Tamer Karadağlı durumu kurtarmak için Arzu Balkan ve Deniz Akkaya ile birlikte yemeğe çıkıp poz vermiş, sadece arkadaş olduklarını söylemişti. 2007'de de Arzu Balkan'dan boşanmıştı.

Yönetmen Kudret Sabancı, eşi Esra Akkaya'yı, yönettiği 'Aliye' dizisinin başrol oyuncusu Sanem Çelik ile aldatmıştı.

Sanem Çelik ile bir çay bahçesinde araba içinde öpüşürken paparazzilere yakalanmalarının ardından Kudret Sabancı eşi Esra Akkaya'dan boşanmıştı. Sanem Çelik ile bir çay bahçesinde araba içinde öpüşürken paparazzilere yakalanmalarının ardından Kudr

Hüsnü Şenlendirici eşi Nazire Hanım'ı Deniz Seki ile aldatmıştı. Bilindiği gibi uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Hüsnü Şenlendirici eşi ile evliliğini sürdürürken, Deniz Seki ise uyuşturucu suçundan 3 yıldır kaldığı Bakırköy Kadın Cezaevi’nden 5 Haziran 2017'de tahliye oldu.

Caner Erkin ile evli olduğu dönemde Asena Atalay bir alışveriş merkezinin bebek odasından şarkıcı Berkay ile çıkarken görüntülenmişti.

Ardından Berkay ile Asena Atalay Londra'da el ele görüntülendi. Bu fotoğraflar günlerce gündemden düşmemişti.

Asena ve Caner Erkin olaydan kısa bir süre sonra boşandı.

Kaan Tangöze, eşi Seçkin Piriler'i, Kıvılcım Ural ile aldatmıştı.

Kameralara yansıyan bu görüntünün ardından evlilikleri sonlanmıştı.

Ali Taran kansere yakalanan ve sonrasında vefat eden eşi Selma Ann Desmond'ı Ayşe Özyılmazel ile aldattı. Ali Taran daha sonra Ayşe Özyılmazel ile evlendi ve boşandı.

Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere, geçen yıl eşi Uğur Gökçe’nin sosyal medyada çıplak fotoğraflarının yayılmasıyla büyük bir şok yaşamıştı.

Fotoğrafları gören eski milli atlet, eşinden boşanmak için dava açmıştı. Çift geçen ay sonuçlanan davada boşandı.

Haluk Bilginer, Zuhal Olcay'la olan 12 yıllık evliliğini Aşkın Nur Yengi için bitirmiş ve çift 2006'da nikah masasına oturmuştu.

Nazlı isminde bir kızları olan ikili 2012 yılında boşandı.

Ayrılığa sebep olarak Haluk Bilginer'in Zerrin Tekindor ile gizli aşk yaşaması gösterildi.

O dönem sessizliğini koruyan Aşkın Nur Yengi, verdiği bir röportajda şöyle demişti: Beni bugüne kadar bir tek ihanet üzdü, başka bir şey değil

Nefise Karatay ile evli olan Yusuf Day, yeni doğum yapan eşini bırakıp arkadaşı Erol Özmandıracı ile Bodrum'a tatile gitmişti. . İki arkadaş tekneden Cicişler lakaplı Esra-Ceyda kardeşlerle yakalanınca Yusuf Day, ''Cicişler bana tuzak kurdu!'' diyerek reddetti.

Nefise Karatay ne tepki verecek diye merakla bekliyorduk ki, Karatay, ''Göründüğü gibi değil!'' diyerek eşinin arkasında durmayı tercih etti.

Erol Özmandıracı ise bu görüntülerin ardından eşi yoga öğretmeni Ceylin Altunç ile evleri ayırdı. Boşanma davası süren çiftin bu evlilikten bir çocuğu var.

Eski manken Demet Şener'in, boşanma aşamasındaki eşi İbrahim Kutluay için ''Ortada zina var, elimde doküman ve belgeler var" dedi.

1995'te Türkiye ikinci güzeli seçilen Ceyda Sabah, 20 yıllık eşi Coşkun Sabah'ın telefonuna geldiği iddia edilen aşk mesajları yüzünden boşanmak istediğini ifade etmişti.

Ceyda Sabah, sanatçı Coşkun Sabah'a tazminat istemli boşanma davası açmıştı. Telefonun kendisinin değil şirket elemanlarının telefonu olduğunu iddia eden Coşkun Sabah da, "Aşk mesajlarının geldiği telefon bana ait değil. Ben eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Benden ayrılırsa intihar ederim" demişti.

Geçen hafta görülen duruşma sonrası, çiftin boşanmasına karar verildi.

Kutsi 2008'de evlendiği, 2 kızının annesi Sinem Bayraktutar'ı 2014’te oyuncu Feyza Çıpa ile aldatmıştı. Çift 2015'te boşandı.

Kutsi ile Feyza Çıpa'nın aşkı da 'Huzur Sokağı'nın setinde başlamıştı.

Murat Başoğlu fena yakalandı 2003 yılında iş dünyasının önde gelen isimlerinden Ayhan Bermek'in kızı Hande Bermek ile evlenen sunucu Murat Başoğlu, önceki gün Bodrum'da teknede bir kadınla görüntülendi

Yalıkavak açıklarında demirlediği sürat teknesinde görüntülenen Murat Başoğlu'nun yanında esmer bir güzel vardı.

Daha önce de eşine ihanet ettiği yönünde çıkan haberlerle gündemi meşgul eden Murat Başoğlu, teknesindeki kadınla samimi görüntüler sergiledi.