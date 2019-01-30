Magazin dünyasında 2018’de öne çıkan isimler

MTM, Magazin Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada 2018 yılına damga vuran ünlü isimleri belirledi. Kimi zaman evlilik ve boşanma haberleri gündemi belirlerken, kimi zamansa sansasyonel olaylar manşetlerde yer aldı. Medya Takip Merkezi (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada 2018 yılına damga vuran ünlü isimleri açıkladı. 2018 yılı magazin ve sanat camiası için son derece hareketli geçti. Kimi zaman evlilik ve boşanma haberleri gündemi belirlerken, kimi zamansa sansasyonel olaylar manşetlerde yer aldı. 2018 yılında ayrıca sinema, televizyon, tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasında önemli kayıplar da yaşandı. Tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayata gözlerini yuman usta foto muhabiri Ara Güler, canlandırdığı ’Mahmut Hoca’ ve ’Yaşar Usta’ karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızasında yer edinen usta oyuncu Münir Özkul, sanat dünyasını yasa boğan isimler arasında yer aldı. 2018 yılında dünya evine giren ünlüler

Magazin dünyasının sevilen isimleri geçtiğimiz yıl birer birer dünya evine girdi. Medyanın ilgisinin eksik olmadığı düğünler herkes tarafından konuşuldu, yorumlandı. 2018 yılında evlenen ünlü isimlerden bazıları şöyle:

Burcu Esmersoy, Mayıs ayında iş insanı Berk Suyabatmaz ile New York’ta nikah masasına oturdu. Yılın en çok konuşulan çiftlerinden olan Mert Fırat-İdil Fırat düğünleriyle olduğu kadar İdil Fırat’ın kına gecesiyle de dikkatleri üstüne toplamıştı. Şarkıcı Aslı Hünel, bir süredir birlikte olduğu Savaş Fatih Yurtsever ile Baltalimanı’nda bulunan bir mekanda evlendi. 45 yaşındaki Özcan Deniz, 25 yaşındaki Feyza Aktan ile nikah masasına oturdu. Alişan ve Buse Varol, bir otelde düzenlenen bir düğünle dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmıştı. Oyuncu İbrahim Büyükak uzun zamandır aşk yaşadığı psikolog Nurdan Beşen ile evlendi. Can Bonomo, oyuncu Öykü Karayel ile 2 yıldır birlikteydi. İkili 2018 yılının öne çıkan evliliklerinden birine imza attı. Yılın en çok beğenilen düğünlerinden biri de Bensu Soral’ın düğünü oldu. Düğünde Acun Ilıcalı, Buse Terim, Esra Erol, Ezgi Mola gibi onlarca isim vardı. Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, kendisi gibi oyuncu olan Cansu Tosun ile Ağustos 2018’de evlendi. Uzun süredir birlikte olan Bengü ve Selim Selimoğlu, geçen yaz ailelerini tanıştırdıktan sonra evliliğe doğru yol almaya başlamıştı. 2018 yılında da gösterişli bir düğün yaptılar. Ferhan Şensoy ve Derya Baykal çiftinin kızları olan Ferhan Şensoy, 3 yıldır birlikte olduğu müzisyen Cem Öget ile Fransız Bahçeleri’nde rüya gibi bir düğünle evlendi.

Yılın en popüler ismi: Acun Ilıcalı

Yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı programlarla yıl boyunca gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşanmasının ardından hakkında yapılan haberlerle 2018 yılının en çok konuşulan ünlü ismi oldu. MTM’nin yaptığı araştırmaya göre Acun Ilıcalı, 2018 yılında toplam 60 bin 542 habere konu oldu. Demet Akalın gündemden hiç düşmedi

Ünlü popçu Demet Akalın’ın özel hayatı ile ilgili gelişmeler, 2018 yılına ait magazin haberleri arasında popüler konu başlıkları arasında yer aldı. Okan Kurt ile olan evliliğinin son bulacağına yönelik çıkan dedikodularla birlikte magazin mecralarında sıklıkla yer alan ünlü ismin Eylül ayında boşanması ve kısa süre sonra eski eşiyle barışmasıyla gündemden düşmemesi dikkat çekti. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanana Akalın’ın her paylaşımı binlerce yorum ve beğeni topladı. Magazin dünyasının popüler isimlerinden Akalın, raporuna göre 2018 yılında 50 bin 523 haberde adından söz ettirdi. 2018’in en olaylı çifti Sıla ile Ahmet Kural oldu

Şarkıcı Sıla, daha önce kendisine tokat attığı için ayrıldığı sevgilisi Ahmet Kural’la barışmıştı. Ancak şarkıcı sevgilisinin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla ilişkiyi bir kez daha bitirdi ve bu defa mahkemeye başvurup Kural için uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla’nın Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa başvurması haftalarca konuşuldu. Darp ile suçlanan Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. 7 Mart 2019’da görülecek olan davada hakim karşısına çıkacak olan Kural, 32bin 523 haberle konuşulurken, Sıla’nın ise 42 bin 876 haber başlığında yer aldığı tespit edildi.

Tüm gözler Cem Yılmaz’ın üzerindeydi

Yaptığı başarılı sinema filmleri kadar aşklarıyla da her zaman ilgi odağı olan Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli ile birlikteliği, ünlü komedyenin attığı her adımın magazinciler tarafında takip edilmesine neden oldu. İkilinin, yaz tatilinde çıktıkları mavi turdan gittikleri konserlere kadar her anları medyada yer aldı. Zaman zaman hazırlıklarını sürdürdüğü sinema filmi ve stand up çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarıyla da sevenlerini meraklandıran Cem Yılmaz hakkında geçtiğimiz yıl medyada toplam 39 bin 858 haberin yer aldığı belirlendi. 2018 Yılına damga vuran diğer ünlü isimler

Ünlü futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay’ın bir gece kulübünde kavga etmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüş, uzun süre konuşulmaya devam etmişti. Burnuna aldığı darbe ile hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Berkay, konserlerine de bir süre ara vermek durumda kalmıştı. Ünlü pop müzik şarkıcısı Berkay’ın geçtiğimiz yıl medyada hakkında 35 bin 463 haber yapıldığı görüldü.

Uzun zamandır albüm ve sahne çalışmalarına ara vermiş olsa da İbrahim Tatlıses’e medyanın ilgisi azalmadı. Son zamanlarda İbo Show ile ekranlara dönüş yapacağı konuşulan ünlü türkücü 2018 yılında toplam 32 bin 523 haberle konuşularak gündemde kalmayı başardı.