Magazin dünyasında 2018’de öne çıkan isimler

2018 yılında dünya evine giren ünlüler Magazin dünyasının sevilen isimleri geçtiğimiz yıl birer birer dünya evine girdi. Medyanın ilgisinin eksik olmadığı düğünler herkes tarafından konuşuldu, yorumlandı. 2018 yılında evlenen ünlü isimlerden bazıları şöyle: Burcu Esmersoy, Mayıs ayında iş insanı Berk Suyabatmaz ile New York’ta nikah masasına oturdu. Yılın en çok konuşulan çiftlerinden olan Mert Fırat-İdil Fırat düğünleriyle olduğu kadar İdil Fırat’ın kına gecesiyle de dikkatleri üstüne toplamıştı. Şarkıcı Aslı Hünel, bir süredir birlikte olduğu Savaş Fatih Yurtsever ile Baltalimanı’nda bulunan bir mekanda evlendi. 45 yaşındaki Özcan Deniz, 25 yaşındaki Feyza Aktan ile nikah masasına oturdu. Alişan ve Buse Varol, bir otelde düzenlenen bir düğünle dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmıştı. Oyuncu İbrahim Büyükak uzun zamandır aşk yaşadığı psikolog Nurdan Beşen ile evlendi. Can Bonomo, oyuncu Öykü Karayel ile 2 yıldır birlikteydi. İkili 2018 yılının öne çıkan evliliklerinden birine imza attı. Yılın en çok beğenilen düğünlerinden biri de Bensu Soral’ın düğünü oldu. Düğünde Acun Ilıcalı, Buse Terim, Esra Erol, Ezgi Mola gibi onlarca isim vardı. Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, kendisi gibi oyuncu olan Cansu Tosun ile Ağustos 2018’de evlendi. Uzun süredir birlikte olan Bengü ve Selim Selimoğlu, geçen yaz ailelerini tanıştırdıktan sonra evliliğe doğru yol almaya başlamıştı. 2018 yılında da gösterişli bir düğün yaptılar. Ferhan Şensoy ve Derya Baykal çiftinin kızları olan Ferhan Şensoy, 3 yıldır birlikte olduğu müzisyen Cem Öget ile Fransız Bahçeleri’nde rüya gibi bir düğünle evlendi.

Tüm gözler Cem Yılmaz’ın üzerindeydi

Yaptığı başarılı sinema filmleri kadar aşklarıyla da her zaman ilgi odağı olan Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli ile birlikteliği, ünlü komedyenin attığı her adımın magazinciler tarafında takip edilmesine neden oldu. İkilinin, yaz tatilinde çıktıkları mavi turdan gittikleri konserlere kadar her anları medyada yer aldı. Zaman zaman hazırlıklarını sürdürdüğü sinema filmi ve stand up çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarıyla da sevenlerini meraklandıran Cem Yılmaz hakkında geçtiğimiz yıl medyada toplam 39 bin 858 haberin yer aldığı belirlendi.

2018 Yılına damga vuran diğer ünlü isimler

Ünlü futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay’ın bir gece kulübünde kavga etmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüş, uzun süre konuşulmaya devam etmişti. Burnuna aldığı darbe ile hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Berkay, konserlerine de bir süre ara vermek durumda kalmıştı. Ünlü pop müzik şarkıcısı Berkay’ın geçtiğimiz yıl medyada hakkında 35 bin 463 haber yapıldığı görüldü.

Uzun zamandır albüm ve sahne çalışmalarına ara vermiş olsa da İbrahim Tatlıses’e medyanın ilgisi azalmadı. Son zamanlarda İbo Show ile ekranlara dönüş yapacağı konuşulan ünlü türkücü 2018 yılında toplam 32 bin 523 haberle konuşularak gündemde kalmayı başardı.