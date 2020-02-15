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Magazin dünyasında kalça polemiği! 'Benimki kadar güzeli yok!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

Şarkıcı Linet, 14 Şubat Sevgililer Gününde Ataşehir Muamma’da sahne aldı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Magazin dünyasında kalça polemiği! 'Benimki kadar güzeli yok!'

Şarkıcı Linet, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Ataşehir Muamma’da sahne aldı.

Sahne öncesi kulisinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Linet: “Benim için Sevgililer Günü diye bir şey yok. Her gün sevgililer günü… Şimdilik hayatımda kimse yok. Anne baskısı hala devam ediyor. Bir insanda çok fazla bir şey aramıyorum, kriterim yok. Korkulacak bir kadın da değilim. Beni taşısın yeter. İşimde işimi yapıyorum. Evimde de evimin kadınıyım” açıklamasında bulundu.

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"HADİSE VE ALEYNA’NIN BENİM KADAR KALÇASI YOK"

Son günlerde magazin dünyasında konuşulan kalça operasyonu, şarkıcı Hadise ve Aleyna Tilki’yle ilgili yöneltilen sorulara da yanıt veren Linet dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Linet, "Hadise ve Aleyna’nın benim kadar kalçası yok! Tabiki spor yapıyorum ama bir operasyon var. Çok güzel bir vücudum var, onu kolay elde etmedim. Benim için dünya standartları çok önemli. Ben bir dünya starıyım. Dolayısıyla Türkiye’yi de en güzel şekilde temsil etmek için elimden geleni yapıyorum. Sonuçta ben bir kadınım. Yaptığım tüm müdahalelerin, baktığımda güzel durduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı. (MedyaRadar)

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Anahtar Kelimeler:
linet, Hadise, Aleyna Tilki,

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