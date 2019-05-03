Magazin dünyasında Nisan ayı hareketli geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan Nisan ayı magazin raporu açıklandı. Yapılan araştırmada geçen ayın en popüler ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazin olayları belirlendi.

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan Nisan ayı magazin raporu açıklandı. Magazin dünyası çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bir ayı geride bıraktı. Nisan ayı boyunca sanata ve magazine dair gündem oluşturan olayların derlendiği raporda en çok konuşulan ünlü isimler de belli oldu. 63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden arabesk müziğinin ünlü ismi Dilber Ay Nisan ayının son gününde memleketi Düzce’de sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Bir dönem ’Kadere Mahkumlar’ adlı televizyon programıyla geniş kitlelere ulaşan Dilber Ay’ın vefat haberi geçen ayın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Acun Ilıcalı geçen ay hem işiyle hem de aşk hayatıyla gündemdeydi

Geçen sene sonu Şeyma Subaşı ile olan evliliğini tek celsede sonlandıran Acun Ilıcalı’nın adı sık sık aşk dedikodularına karışmış, ünlü medya patronu bu haberler karşısında sessizliğini korumuştu. Miami’deki tatilinde 13 yıllık eski eşi Zeynep Yılmaz’ın da bulunması, ikilinin yeniden barışma ihtimalini akıllara getirse de Miami sokaklarında ismi Ayça Çağla Altunkaya olduğu öğrenilen kişi ile görüntülenen Ilıcalı’nın yeni sevgilisinin Altunkaya olduğu magazin haberlerine yansımıştı. Öte yandan, yeni bir dizi hazırlığında olduğu öğrenilen Ilıcalı’nın, başrolde Cansu Dere’nin olacağını açıkladığı yeni projesi de merak uyandırdı. Hem iş hem de aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, MTM’nin raporuna göre 6 bin 355 haberle Nisan ayında en çok konuşulan ünlü isimlerinin başında geldi.