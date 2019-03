Magazin ve sanat camiasında Şubat ayı gelişmeleri açıklandı

Yılmaz Erdoğan, Netflix kararıyla sinema sektörünü etkiledi

1 Şubat’ta gösterime giren Organize İşler: Sazan Sarmalı filmini vizyondaki ikinci haftasındayken Netflix’e satan Yılmaz Erdoğan, bu kararıyla herkesi şaşırttı. Filmi sinemada izlemiş olan seyirciler karara tepki gösterirken, sektördekiler ise Erdoğan’ın yaptığı satışı etik bulmadıklarını ifade etti. BKM’den yapılan açıklamada ise Türk sinemasına katkıda bulunacak bir hamlenin yapıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Sektörümüzde yaşanan bu krizde ve değişen dünya koşullarında sinemayı ayakta tutmak adına Netflix ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi bir yere taşıyacağına eminiz".

Yeni filminin yanı sıra, 22 kişilik yeni oyuncu kadrosuyla Çok Güzel Güzel Hareketler Bunlar programını izleyiciyle buluşturan Erdoğan, MTM’nin aynı araştırmasına göre 5 bin 356 haberle hakkında en çok haber yansıması bulunan ikinci ünlü ismi oldu.

Fazıl Say’dan genç yeteneğe anlamlı jest

Fazıl Say, Şubat ayında Bursa’da yaşayan 3’üncü sınıf öğrencisi Arya Su Gülenç’e uluslararası yarışmalara, hazırlanması için hediye ettiği piyano ile gündeme geldi. Arya Su Gülenç, New York’taki ABD merkezli Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması’nda piyanoda kendi yaş grubunda tam puanla birinci olmuş, bunun üzerine ünlü piyanist kendisine bir sürpriz yaparak kendi piyanosunu genç yeteneğe hediye etmişti. Yaptığı jest birçok habere konu olan Fazıl Say, 4 bin 780 haberle konuşuldu.