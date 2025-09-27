Ani ölümü yasa boğdu! Güllü'nün cenazesi İstanbul'a gönderildi

Güllü adıyla bilinen sanatçı 52 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinin 6'inci katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti.

Güllü'nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada dengesini kaybederek düşen Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.

Güllü'nün cenaze namazının yarın Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camiinde öğle vakti kılınacağı öğrenildi.

ASİSTANI KONUŞTU: İNTİHAR DEĞİL

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Güllü'nün asistanı Deniz Hanım, acı haber sonrası ilk kez konuştu.

Gel Konuşalım programına telefonla bağlanan sanatçının asistanı Deniz, Güllü'nün vefatıyla ilgili; ''Lütfen tek ricam yalan yanlış haber yapılmasın. Güllü Hanım'ı sevenlerden rica ediyorum. İntihar diye yayılıyor. İki tane aslan gibi evlat yetiştirdi bu kadın. Türkiye'ye Güllü gibi bir isim bir daha gelmez. Çok keyifli bir gece geçiriyordu. Dengesini kaybedip düştü ve öldü. Kızı yanındaydı ve misafiri vardı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Kesinlikle intihar değildir'' ifadelerini kullandı.