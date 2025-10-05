Ben Leman dizisi hangi şehirde çekiliyor? Ben Leman oyuncuları kimler?

NOW TV'nin yeni dizisi Ben Leman'ın çekim yerleri izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Dizi ekibi hangi şehirde ve hangi mekanlarda çalışıyor? İşte detaylar!

NOW TV'nin iddialı yapımlarından Ben Leman, yayın hayatına başlamasıyla birlikte büyük bir ilgiyle karşılandı. Dizi, geçmişin sırlarıyla hayatları kesişen dört kadın ve bir adamın hikayesini anlatıyor.

BEN LEMAN OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda ayrıca Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan ve Tahir Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci ve Duygu Sarışın gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapım, sadece oyuncu kadrosu ve konusuyla değil, çekim mekanlarıyla da adından söz ettiriyor. İzleyiciler, Ben Leman dizisinin nerede çekildiğini, hangi il ve ilçelerde çekimlerin yapıldığını öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor.

Dizinin yapımcıları, Ben Leman'ın atmosferine uygun, çarpıcı ve etkileyici mekanlar seçmek için titiz bir çalışma yürüttü. Şu an için dizinin çekimlerinin ağırlıklı olarak Ege'de yapılıyor. Dizi; Ege’nin sıcak atmosferinde, doğası ve huzur dolu manzaralarıyla büyüleyen Urla’da çekiliyor.

Ayrıca İzmir'in Sığacık ilçesinde, Urla ve Güzelbahçe ilçelerinde de çekimler yapılıyor.