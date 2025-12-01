MAGAZİN

Çarpıntı dizisi dün akşam reyting alamadı! Show TV'den final kararı

Çarpıntı dizisi için karar 30 Kasım akşamı reytinglerine bağlıydı. Dün akşam istenen başarıyı elde edemeyen Çarpıntı'nın fişi çekildi. Çarpıntı dizisi final yapıyor.

Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert gibi ünlü isimlerin yer aldığı Çarpıntı dizisinden üzen haber geldi. Star TV’nin iddialı yapımlarından Çarpıntı sezona büyük umutlarla başlasa da reytinglerde aradığını bulamadı.

Çarpıntı dizisinin son haftalarda hızla yaşadığı reyting kaybı zarar etmesine neden olmuş, bu nedenle dün akşam alınacak reyting rakamları kritik önem taşımıştı.

Ancak dün gelen rakamlar da diziyi kurtarmadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dün akşam totalde 2.87 reytingle 10., AB’de 1.61 reytingle 17. ve ABC1’de 2.36 reytingle 11. olan dizinin final kararı kesinleşmiş oldu.

BÖLÜM SAHNELERİ UCU UCUNA ÇEKİLİYOR

Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Lizge Cömert’i buluşturan dizinin bölüm sahnelerinin ucu ucuna yetiştirildiği ve dizinin zarar ettiği gündemdeydi.

