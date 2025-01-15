Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar'a 10 milyon liralık tazminat davası! Uğur Dündar detayı

Metin Akpınar’a, evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldiğini öne süren Duygu Nebioğlu tarafından açılan 10 milyon liralık tazminat davası gündemde. “Tek gecelik bir ilişkimdi, çocuğum olduğunu bilmiyordum” dava kapsamında gazeteci Uğur Dündar, Beykoz Adliyesi'nde tanık olarak ifade verdi. Talimatla ifadesi alınan Dündar, Beykoz 4. Asliye Hukuk Mahkemesi çıkışında açıklamalar yaptı.

Gazeteci Uğur Dündar, Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu, medyada yer alan haberlerden öğrendiğini ifade etti. Dündar, “Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğu bilgisini, son medyada çıkan haberlerle öğrendim. Öncesinde böyle bir durum hakkında hiçbir bilgim yoktu. 1986 yılından itibaren Hürriyet Gazetesi'nde 25 yıl boyunca çalıştım ve aynı dönemde grubun televizyonlarında da görev aldım. Çalıştığım süre boyunca, Metin Akpınar’ın böyle bir kızı olduğuna dair herhangi bir bilgi edinmedim. Ayrıca, Hürriyet Gazetesi’ne bu konuyla ilgili bir haberin ulaşmış olmasına ve yayınlanmadığına dair de bir bilgim yok” şeklinde açıklama yaptı.

Uğur Dündar, o dönemde Hürriyet Gazetesi’ne böyle bir haberin ulaşmadığını belirtti. Dündar, "1988-1989 yıllarında, Çetin Emeç'e bağlı baş muhabir olarak görev yapıyordum. Bu olayı duyduktan sonra, o dönemin istihbarat şefi ve haber müdürü olan Uğur Cebeci ile görüştüm. Kendisi de böyle bir haberin kendilerine gelmediğini doğruladı. O yıllarda Hürriyet Gazetesi’nin Antalya Bürosu ve bir Akdeniz eki vardı. Eğer Akdeniz eki yayında değilse, Antalya’dan gelen haberler doğrudan istihbarat şefine ulaşır ve yazı işleri toplantısında değerlendirilirdi. Bu toplantılara zaman zaman ben de katılırdım. Ancak böyle bir haberin geldiğine dair hiçbir bilgim yok" şeklinde konuştu.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır