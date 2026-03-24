Erol Köse'nin ölümünün ardından Nez'den sert sözler! 'Hakkımı helal etmiyorum'

Erol Köse’nin hayatını kaybettiği haberi magazin camiasında geniş yankı buldu. Geçmişteki tartışmalarıyla sık sık gündeme gelen Köse’nin ardından eski polemikler yeniden gündeme taşındı. Nez’in yıllar önce ortaya attığı iddialar ve son yaptığı paylaşım ise dikkatleri üzerine çekti.

Erol Köse'nin ölümünün ardından Nez'den sert sözler! 'Hakkımı helal etmiyorum'
Öznur Yaslı İkier

Türk yapımcı, eski şarkıcı ve doktor Erol Köse, Ağaoğlu 1453'teki 16. kattaki evinden düşerek 61 yaşında hayatını kaybetti. Köse'nin ölümü kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçti. Erol Köse'nin bazı arkadaşları, ünlü ismin bazı psikolojik sorunlar nedeniyle üç aydır evinden dışarıya çıkmadığını söyledi.

Erol Köse nin ölümünün ardından Nez den sert sözler! Hakkımı helal etmiyorum 1

Henüz olayla ilgili detaylar netleşmemişken, Köse’nin vefatı yalnızca müzik dünyasını değil, geçmişte yaşanan birçok polemiği de yeniden gündeme getirdi. Yıllar boyunca birçok ünlü isimle yaşadığı tartışmalar, sosyal medyada tekrar konuşulmaya başladı.

Erol Köse’nin en çok konuşulan polemiklerinden biri de şarkıcı Nez ile yaşadığı süreçti. Nez, kariyerinin en parlak döneminde Köse ile yaptığı ağır sözleşmeler nedeniyle başka projelerde yer alamadığını ve adeta “hapse mahkum edildiğini” dile getirmişti.

Erol Köse nin ölümünün ardından Nez den sert sözler! Hakkımı helal etmiyorum 2

Erol Köse’nin o dönem Gülşen ile yaşadığı ilişkinin de Nez’in kariyerini olumsuz etkilediği, Nez'in Gülşen'in isteğiyle prodüksiyon şirketinden kovulduğu iddiaları magazin gündeminde uzunca süre yer almıştı.

Nez, Erol Köse’nin vefatının ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nez, konuyla ilgili daha fazla konuşmayacağını belirterek yıllarca yaşadıklarına dikkat çekti.

Nez; “Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz. Hakkımı helal etmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Erol Köse nin ölümünün ardından Nez den sert sözler! Hakkımı helal etmiyorum 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir'e Meryem geldi! Ceren Moray X'te gündemdeUzak Şehir'e Meryem geldi! Ceren Moray X'te gündemde
"Ablam öldürüldü" dedi, sunucular şok yaşadı! Ağlayarak anlattı"Ablam öldürüldü" dedi, sunucular şok yaşadı! Ağlayarak anlattı

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Trump sorumluluğu üstünden attı! Savaştan o ismi hedef gösterdi

Trump sorumluluğu üstünden attı! Savaştan o ismi hedef gösterdi

Milli Takıma Romanya maçı öncesi büyük şok! Yıldız isim sakatlandı

Milli Takıma Romanya maçı öncesi büyük şok! Yıldız isim sakatlandı

Kubilay Kaan Kundakçıoğlu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Kubilay Kaan Kundakçıoğlu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

