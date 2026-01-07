Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın CİMER'e şikayet edildi! Bebek'te sahte ilan krizi

Bebek'teki bir kafe işletmesiyle ilgili olarak merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ile mahkemelik olan Suat Demir konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, sahibi olduğu mülkün Aydın tarafından yalan ve yanlış bilgilerle devir edilmek istendiğini söyledi.

Show Tv'den Onur Aydın'ın haberine göre; konuyla ilgili açıklamalar yapan Suat Demir şunları söyledi:

''Bu gayrimenkul bizim ailemizin. Aynı zamanda Bebek'te gayrimenkul işiyle meşgulüz. Bundan 6 yıl evvel bir işletmeyi şirket üzerine kontrat yapılarak vermiştik. Bu kontrat şirket üzerine olduğu için bizim haberimiz olmadan başka kişilere iki kez devrediliyor. Ve en son devir edilen kişi de Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur. Bu konuyla daha çok damatları Muhammet Aydın ilgileniyor. Bizim gayrimenkulün devredilmesine ilişkin ilan yayınlanıyor. Bu ilandaki bilgiler kira rakamı ve süresi dâhil yalan yanlış bilgilerle insanlara servis edildiğini görüyoruz. Mal sahibi olarak, benim onay vermeme rağmen 4 milyon 250 bin Türk lirası devir ücreti ve 10 + 10 yıl gibi bir kira süresi yayınlanmaktadır. Ayrıca bu mülkün şu anda devir hakkı da bulunmamaktadır. Bizim avukatımız gerekli işlemleri hukuki yoldan yapıyor.''

"İLANDA, NECLA NAZIR'IN İSMİ GEÇİYOR"

En son ilanda Necla Nazır hanımın ismini kullanılmış. İlandaki telefon numarası ise başka bir kişiye aittir. Ben bununla ilgili Necla hanımı aradım; "Benim bu konudan haberim yok" dedi. Herhalde damadı koymuş diye düşünüyorum. 30 yıldır bu sektördeyim ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum.

NECLA NAZIR: ''BENİM HABERİM YOK''

Necla Nazır, konuyla ilgili kendisine gelen sorulara; "Haberim yok. Muhammet beyin yönlendirmesiyle olan işler. Hukuki yollarla herkes bunun cevabını verecek, süreç devam ediyor. Maalesef böyle olmasını istemezdim" dedi.

"BEN HUKUKÇUYUM, HER ŞEYİ BİLİYORUM"

Suat Demir, sözlerine şöyle devam etti: Gayri yasal bir devir etme işlemi söz konusudur. Devir aldıklarında kafeye gittim görüştüm. Muhammet bey; "Ben hukukçuyum her şeyi biliyorum" dedi. Biliyorsa buyursun istediği gibi yapsın. CİMER'e de şikâyette bulunduk. Evraklarımla bu yapılan haksızlığı kanıtlama şansımız da var. Geçtiğimiz günlerde Necla Nazır hanım beni arayıp arayı bulmaya çalıştı. Ben de iyi yaklaşım gösterdim. "Bırakın kontratı bitirelim. Siz yolunuza biz yolumuza'" dedik ancak damat bey ısrarla oradan bir para alıp çıkmanın peşinde. Yalan yanlış bilgilerle insanları nereye kadar kandırabilirsin?

Kira; 130 bin TL, 90 bin TL yazılmış. Mekân 120 kişilik yazılmış ancak o kadar bir kapasitesi yok. İlandaki her şey yalandır. Suçu günahı olmayan kişiler buna aldanıp sıkıntı yaşamasın. Bebek'te bir kafe, imkânları da iyi deyip yanılgıya düşebilirler. Mal sahibi olarak akkımı arıyorum.