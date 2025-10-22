'Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde' iddiası

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un ailesi de zaman zaman gündeme geliyor. Bir kız kardeşi olan Tatlıtuğ aile hayatı her zaman gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Ancak Tatlıtuğ ailesi hakkında ortaya atılan bir iddia gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ iddialara göre cezaevine girdi. Sebebinin; eski eşinin sevgilisine şiddet uygulaması olduğu öğrenildi.

Sunucu İlknur Özkuş’un iddiasına göre oyuncunun kardeşi, Hendek Cezaevi’nde tutuklu. Aileye yakın bir kaynak ise “Dün tahliye oldu” dedi.

Ünlü oyuncunun Melisa dışında; Cem, İpek ve Tugay adında üç kardeşi daha bulunuyor. Mercan ve Kıvanç adında iki oğlu bulunan Melisa Tatlıtuğ'un daha önce abisi ile pozları gündeme gelmişti.