MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde' iddiası

Özel hayatını gözlerden uzak tutan Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ iddialara göre cezaevine girdi. Ancak konuya dair Tatlıtuğ ailesinden bir açıklama gelmedi.

'Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde' iddiası

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un ailesi de zaman zaman gündeme geliyor. Bir kız kardeşi olan Tatlıtuğ aile hayatı her zaman gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Ancak Tatlıtuğ ailesi hakkında ortaya atılan bir iddia gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ iddialara göre cezaevine girdi. Sebebinin; eski eşinin sevgilisine şiddet uygulaması olduğu öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde iddiası 1

Sunucu İlknur Özkuş’un iddiasına göre oyuncunun kardeşi, Hendek Cezaevi’nde tutuklu. Aileye yakın bir kaynak ise “Dün tahliye oldu” dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde iddiası 2

Ünlü oyuncunun Melisa dışında; Cem, İpek ve Tugay adında üç kardeşi daha bulunuyor. Mercan ve Kıvanç adında iki oğlu bulunan Melisa Tatlıtuğ'un daha önce abisi ile pozları gündeme gelmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cihangir'i terk etti! "Bahçemde tilki, sansar" deyip taşındığı semti açıkladıCihangir'i terk etti! "Bahçemde tilki, sansar" deyip taşındığı semti açıkladı
Özel gece için hazırlandı! Transparan seçimleri olay olduÖzel gece için hazırlandı! Transparan seçimleri olay oldu

Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.