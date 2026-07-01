MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı: 266 yıl hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 10 Aralık günü tutuklanmıştı. Ersoy'la ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede Ersoy hakkında "zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı" ve "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı: 266 yıl hapsi isteniyor
Mustafa Fidan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un iddianamesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

İADE EDİLEN İDDİANAME TAMAMLANDI

İddianameyi değerlendiren İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi bazı eksik hususlar olduğunu belirterek iddianameyi iade etmişti. Savcılık iddianame üzerindeki çalışmasını tamamladı ve iddianameyi tekrardan mahkemeye sundu.

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı: 266 yıl hapsi isteniyor 1

İDDİANAMENİN DETAYLARI

Sabah.com.tr'de yer alan habere göre İddianamede, Mehmet Akif Ersoy, Taner Çağlı, Mustafa Namaz, Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik sanık sıfatıyla yer aldı. Tam isim ise mağdur sıfatıyla yer aldı. 2 Kasım 2025'te Jandarma İl Komutanlığı'na gelen ihbarda, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve kanalda çalışan Merve Sarı'nın uyuşturucu madde kullandıkları, Ersoy'un kadınların iradesini zayıflatıp birliktelik yaşadığı ve akabinde soruşturmanın başlatıldığı yer aldı. Soruşturmada yer alan eylemlerin örgüt kapsamında işlendiği, bu örgütün liderliğini Mehmet Akif Ersoy'un yürüttüğü ve diğer şüphelilerin de üye oldukları vurgulandı.

NÜFUZUNDAN FAYDALANMA ÇABASI

Hazırlanan iddianamede yer alan detaylar dikkat çekti. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mehmet Akif Ersoy'un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, kadın mağdurlara kokain temin ederek onları istismar ağına sürüklediği belirtildi. Örgüt üyelerinin Ersoy'un nüfuzlu kişilerle irtibatlı olduğunu düşünerek çevrelerindeki kadınları sistemli şekilde örgüt lideri Ersoy ile tanıştırdığı, duygusal yakınlık kurduğu ve çeşitli yöntemlerle ilişkiye yönlendirdiği ifade edildi.

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı: 266 yıl hapsi isteniyor 2

CİNSEL İLİŞKİ ÖNCESİ KOKAİN TUZAĞI

Bazı şüphelilerin televizyon programlarına çıkarılarak kamuoyunda görünür hale getirildiğini, böylece örgütün nüfuz alanını genişletmeye çalıştığını değerlendirdi. İddianamede dikkat çeken bir başka detay ise uyuşturucu oldu. Mehmet Akif Ersoy liderliğinde hareket ederek mağdurlara kokain temin ettiği, uyuşturucunun etkisiyle mağdurların karar alma süreçlerinin zayıflatıldığı ve ardından çoklu cinsel birlikteliklerin yaşandığı öne sürüldü.

MAĞDURLARDA PSİKOLOJİK TRAVMA YARATTI

Uyuşturucu maddelerin örgüt lideri olduğu iddia edilen Mehmet Akif Ersoy'un Ulus ve Seba Flats'te bulunan evlerinde temin edildiği, bazı şüphelilerin de mağdurları bu ortamlara götürerek cinsel birlikteliklere zemin hazırladığı belirtildi. Dosyada yer alan beyanlara göre bazı mağdurlar, yaşadıkları olayların ardından psikolojik travma nedeniyle destek aldıklarını anlattı.

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı: 266 yıl hapsi isteniyor 3

266 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS CEZASI

İddianamede, Mehmet Akif Ersoy'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıldan 27,5 yıla kadar, "zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı" ve "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi.

01 Temmuz 2026
01 Temmuz 2026

ÖSYM'den YKS'de soru iptali ve şık değişikliği kararı, Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması ve İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor... İşte günün özeti!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spiker Ela Rümeysa Cebeci "İçeride anladım" diyerek paylaştıSpiker Ela Rümeysa Cebeci "İçeride anladım" diyerek paylaştı
Merve Dizdar anne oluyor! Bebeğin cinsiyeti...Merve Dizdar anne oluyor! Bebeğin cinsiyeti...

Anahtar Kelimeler:
Mehmet akif Ersoy uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

1984'te ANAP, 1994'te DYP kazanmıştı! 2004 yılından beri CHP'nin yönettiği İzmir'de AK Parti iddiası

1984'te ANAP, 1994'te DYP kazanmıştı! 2004 yılından beri CHP'nin yönettiği İzmir'de AK Parti iddiası

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk! Kırmızı alarm çalınca ücretli izne geçtiler

2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk! Kırmızı alarm çalınca ücretli izne geçtiler

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.