Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı: 266 yıl hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un iddianamesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

İADE EDİLEN İDDİANAME TAMAMLANDI

İddianameyi değerlendiren İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi bazı eksik hususlar olduğunu belirterek iddianameyi iade etmişti. Savcılık iddianame üzerindeki çalışmasını tamamladı ve iddianameyi tekrardan mahkemeye sundu.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

Sabah.com.tr'de yer alan habere göre İddianamede, Mehmet Akif Ersoy, Taner Çağlı, Mustafa Namaz, Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik sanık sıfatıyla yer aldı. Tam isim ise mağdur sıfatıyla yer aldı. 2 Kasım 2025'te Jandarma İl Komutanlığı'na gelen ihbarda, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve kanalda çalışan Merve Sarı'nın uyuşturucu madde kullandıkları, Ersoy'un kadınların iradesini zayıflatıp birliktelik yaşadığı ve akabinde soruşturmanın başlatıldığı yer aldı. Soruşturmada yer alan eylemlerin örgüt kapsamında işlendiği, bu örgütün liderliğini Mehmet Akif Ersoy'un yürüttüğü ve diğer şüphelilerin de üye oldukları vurgulandı.

NÜFUZUNDAN FAYDALANMA ÇABASI

Hazırlanan iddianamede yer alan detaylar dikkat çekti. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mehmet Akif Ersoy'un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, kadın mağdurlara kokain temin ederek onları istismar ağına sürüklediği belirtildi. Örgüt üyelerinin Ersoy'un nüfuzlu kişilerle irtibatlı olduğunu düşünerek çevrelerindeki kadınları sistemli şekilde örgüt lideri Ersoy ile tanıştırdığı, duygusal yakınlık kurduğu ve çeşitli yöntemlerle ilişkiye yönlendirdiği ifade edildi.

CİNSEL İLİŞKİ ÖNCESİ KOKAİN TUZAĞI

Bazı şüphelilerin televizyon programlarına çıkarılarak kamuoyunda görünür hale getirildiğini, böylece örgütün nüfuz alanını genişletmeye çalıştığını değerlendirdi. İddianamede dikkat çeken bir başka detay ise uyuşturucu oldu. Mehmet Akif Ersoy liderliğinde hareket ederek mağdurlara kokain temin ettiği, uyuşturucunun etkisiyle mağdurların karar alma süreçlerinin zayıflatıldığı ve ardından çoklu cinsel birlikteliklerin yaşandığı öne sürüldü.

MAĞDURLARDA PSİKOLOJİK TRAVMA YARATTI

Uyuşturucu maddelerin örgüt lideri olduğu iddia edilen Mehmet Akif Ersoy'un Ulus ve Seba Flats'te bulunan evlerinde temin edildiği, bazı şüphelilerin de mağdurları bu ortamlara götürerek cinsel birlikteliklere zemin hazırladığı belirtildi. Dosyada yer alan beyanlara göre bazı mağdurlar, yaşadıkları olayların ardından psikolojik travma nedeniyle destek aldıklarını anlattı.

266 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS CEZASI

İddianamede, Mehmet Akif Ersoy'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıldan 27,5 yıla kadar, "zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı" ve "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi.